EKO / Rose Trip : parce qu'on peut toutes faire écho

Trois drôles de dames, des femmes de l'ombre, Emilie, Kelly et Ophélie partantes pour le ROSE TRIP au Maroc du 28.10.21 au 02.11.21. EKO est le nom de leur équipage qui se met en marche pour affronter le désert à pied en étant avant tout les porte-drapeaux des associations qu'elles défendent. Une course solidaire pour les enfants du désert, le ruban rose, l'Ecole de judo Réolais et A sa Vie au secours des enfants malades. L'aventure de leur vie.