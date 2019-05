Élections en Inde

Après les élections législatives en Inde, la nouvelle victoire du 1er ministre Narendra Modi et son parti nationaliste hindou inspire la crainte aux minorités religieuses. L'AED a aussi parlé avec Véronique Vogel de son dernier voyage dans le nord-est du pays, où l'Église catholique est encore jeune et peu ancrée dans la société non homogène et sous-développée.