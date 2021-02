En raquettes à la découverte de la faune sauvage de la Vanoise

Pas de ski alpin cette saison. Une déception pour beaucoup, mais qui peut aussi être l'occasion de découvrir la montagne autrement. Aujourd'hui, on vous propose une ballade en raquette au dessus de Saint Matin Belleville, dans le parc national de la Vanoise en Savoie, à 1400m d'altitude. Delphine Gonet est accompagnée de Céline Rutten, garde monitrice du parc et passionnée de nature. Raquettes aux pieds, détecteurs de victimes d'avalanches autour du tourse, pelles et sondes dans le sac, elles nous proposent un reportage sur les traces de la faune sauvage des massifs savoyards...