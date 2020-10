Encourager et accompagner les jeunes entrepreneurs dans un contexte difficile

"Tout être humain est créateur et a la capacité d’entreprendre"

Le milieu entrepreneurial fait face à certains a priori persistants et un des premiers pas à faire est de chasser les idées reçues comme celles qu’il faut un apport très important, avoir des diplômes, ou avoir un réseau pour réussir. "Il n’existe pas de profil idéal, tout le monde peut devenir entrepreneur et réussir avec un accompagnement adapté." affirme Etienne Taponnier, directeur régional de l’Adie en Auvergne Rhône-Alpes.



Sensibiliser la jeunesse

Une des clés d’une société dynamique et entreprenante est la sensibilisation très jeune au concept d’entreprenariat. La sensibilisation à l’envie d’entreprendre est la vocation principale de l’association 100 000 entrepreneurs, qui intervient auprès des jeunes de 13 à 25 ans pour leur apporter des témoignages de professionnels dans le but de leur donner envie eux aussi de se lancer. "Certains freins peuvent être très forts, nous sommes là pour susciter des vocations et élargir les champs des possibles" explique Béatrice Viannay-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs.



Proposer un accompagnement cohérent, vecteur de réussite

Un projet entrepreneurial accompagné a trois fois plus de chance d’être viable qu’un projet monté sans aucune aide extérieure. Etienne Taponnier incite les futurs entrepreneurs à s’entourer dans leur projet : "un des premiers efforts à réaliser est un enjeu de pédagogie, il faut chercher et découvrir quelles formations existent puis se faire conseiller, aider et profiter des aides mises en place”. L’année 2020 a notamment été particulièrement difficile pour ce milieu, et les régions ont ainsi mis en place une trésorerie pour accompagner les entrepreneurs et relancer leur entreprise.