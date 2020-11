Entre terreur et Covid-19 (Red Week)

Malgré la crise de Covid-19, des centaines d’églises, de monuments et de bâtiments dans le monde sont illuminés en rouge lors de la “Red Week 2020” de l’AED du 18 au 25 novembre pour soutenir ceux qui ne peuvent pas librement vivre leur foi. Mgr Najeeb MICHAEEL, archevêque catholique chaldéen de Mossoul et sauveteur irakien de vieux manuscrits chrétiens, affirme la situation et le retour difficiles des chrétiens chassés de leur terre par l’État islamique en 2014.