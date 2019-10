Estelle Mahaut et Aurélie Fort : Journée mondiale du refus de la misère

Le 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère. Cette année encore, le collectif du 17 octobre de Sézanne (dont l'antenne de Sézanne du Secours Populaire Français est membre) vous donne rendez-vous ce jour là pour une soirée festive (chants, théâtre, témoignages, vidéos, exposition, etc et le verre de l'amitié.). Le thème de l'année 2019 est le trentième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant. C'est pourquoi nous avons choisi comme lieu l'Espace Jeune de Sézanne, entrée à l'angle de la rue des Petits Chiens et de la rue Saint Nicolas. Ouverture à 17h30, début des festivités à 18h.