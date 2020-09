Évangélisation médiatique par temps de COVID

Porter la Parole de Dieu requiert de la créativité, surtout en temps de crise. Dès lors, l’AED fournit du soutien médiatique à l’Église locale dans des régions qui sont dépourvues de moyens techniques nécessaires pour la communication de la foi via la radio ou la télévision. En Afrique la radio est le média principal pour porter de l’espoir et de l’éducation en période de catastrophe sanitaire à travers la retransmission des célébrations eucharistiques, prières et méditations.