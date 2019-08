Foi et solidarité - 12 septembre 2019 à 11:30

Tous les 2e, 3e et 5e jeudis du mois à 11h30, le dimanche à 10h00

Foi et solidarité vous fait découvrir et comprendre le fonctionnement du Secours Catholique et du CCFD Terre Solidaire. Ces associations combattent l'injustice et viennent à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin.