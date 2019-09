Formation & littérature religieuse

Au début de cette nouvelle année académique, on met l'accent sur les projets de formation de catéchistes et d’évangélisation que l’AED soutient à travers la publication et la distribution de littérature catholique pour assurer l’éducation religieuse des jeunes dans le monde entier. Sa Bible des enfants et quelques catéchismes de la série YOUCAT sont présentés dans cette émission.