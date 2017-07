Fratello, les pauvres au cœur de l’Église à Rome

Dans ce reportage, Anne Kerléo nous fait vivre Fratello de l'intérieur, au sein d'une petite fraternité de l'association Aux captifs la libération. Hervé et Alain vivent à la rue, Claude, Cyrille et Roland ont eux aussi connu la rue. Avec Nancy et Michel, salariés de l'association et Cyrille, Jean-Noël et Dick, bénévoles, ils découvrent Rome et vivent une rencontre inoubliable ave le pape François.

Au sein de leur petit groupe, ils font l'expérience de liens qui se tissent au-delà des différences. L'expérience de la fraternité.



Reportage réalisé en novembre 2016