Frédéric Leybold : L’Association Française de Premiers Répondants

Lancée en Moselle en octobre 2018, l'application mobile "AFPR - Premiers répondants" élargit son périmètre d’action et ouvre désormais son application au département de la Marne. Le 26 mai dernier, une convention a été signée entre les acteurs du secours à la personne dans un unique objectif : sauver des vies en comprimant le temps de réponse entre l’alerte des secours et le début d’une réanimation cardio-pulmonaire. Un projet social et solidaire que nous présente Frédéric Leybold, président de l’association des premiers répondants.