Frères et soeurs en Europe de l'Est & en Asie

Dans ce temps dur du coronavirus, réconfortons-nous par la lumière de Pâques qui s’annonce, à travers un ensemble de cierges pour Pâques de l’AED, ainsi que d’autres produits artisanaux de communautés religieuses et plusieurs projets de soutien à des frères et sœurs qui prennent soin des fidèles nécessiteux en Europe de l’Est et en Asie.