Friederieke WOLL, bénévole à PADEM Bipol

Le mardi à 19h30 et le samedi à 9h30

Passeurs d’Humanité, l’émission qui rend audible la parole de ceux qui s'engagent pour un monde meilleur et donne à entendre les actions initiées et portées collectivement en Moselle. Tous les mardis à 19h30 et le samedi à 9h30, Marie-Claire Fabert et Michèle Larchez partent à la rencontre de ceux qui tissent ainsi la toile des solidarités dont notre société a tant besoin : à écouter sans modération !