Générosité, solidarité, fraternité

Lundi, plusieurs titres de presse ont évoqué l’histoire émouvante d’un monsieur de 91 ans qui a légué toute sa fortune à une commune de 1.200 habitants ainsi qu’aux Petits Frères des Pauvres. Nous tenons à rendre hommage à ce généreux bienfaiteur dont le legs va nous permettre de continuer à financer de nombreux projets de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Nous ne connaissions pas ce monsieur, il ne nous avait jamais contactés. Donc, nous ne connaissons pas la raison de son geste, ce qui n’est pas le cas de cette dame qui nous a confié : "Je vous ai légué mes biens parce-que vous avez pris en charge une voisine qui ne pouvait plus descendre de son 6ème étage. Et avec votre savoir-faire auprès du grand-âge et votre expérience, vous l’avez relogée, oui, mais vous l’avez relogée dans son quartier pour qu’elle garde son pharmacien, son marché et nous ses voisines ! C’est en tant que témoin de cette action là que j’ai décidé de vous donner toute ma confiance".

Lutter contre l’isolement de nos aînés, c’est préserver le lien social en permettant aux personnes de rester dans leur environnement familier, leur voisinage, leurs commerces et conserver leurs repères habituels. C’est la raison pour laquelle nous sommes de fervents militants du maintien ou du retour des services et commerces de proximité pour permettre aux millions de personnes âgées d’avoir une vie au quotidien la plus facile possible et rester à leur domicile comme elles le souhaitent.

Lutter contre l’isolement, c’est aussi pouvoir proposer des projets d’habitat au cœur de la cité, que ce soit un projet de colocation pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou la création d’une nouvelle pension de famille pour personnes en grande précarité.

Malgré la crise, les Français restent généreux et nous remercions les nombreux donateurs qui ont souhaité nous apporter leur soutien en dépit d’une année très critique. Grâce à eux, grâce à des entreprises qui ont fait preuve de solidarité, nous avons pu adapter et continuer nos actions tout au long de l’année. Mais aussi permettre à près de 1.000 personnes âgées isolées de partir en vacances cet été et offrir un Noël certes différent mais festif et convivial aux personnes que nous accompagnons.

La générosité, c’est aussi le don de temps et nous remercions aussi toutes celles et ceux qui ont souhaité nous épauler, en étant bénévole, en écrivant des lettres ou des cartes postales, en relayant nos messages, en proposant leur aide à une personne isolée de leur entourage ou leur voisinage. Si la crise sanitaire a généré des moments compliqués, elle a aussi permis de renforcer la solidarité et la fraternité.

Merci à chacun de vous. Ensemble, continuons à faire vivre ces formidables valeurs !