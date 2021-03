Groupe d'Entraide Mutuel : Les Beaux-Arts des TC

Rediffusion de l'émission du 3/03/2021

Adresse des locaux adhérents :

- à Montpellier (Mas Drevon) : 21 rue du Professeur Jean Granier 34070 Montpellier

- à Béziers : 81 Bd de la Liberté 34500 Béziers

Pour joindre et suivre l'association : gemlr.loisirs@gmail.com

Page Facebook de l'association

Et voici les projets en préparation :

-un projet de médiation à l'art (politique de la ville) sur le quartier Mas Drevon, Lemasson et croix d'argent.

-Un travail de réflexion sur la reprise ou non reprise de la conduite après un AVC, un TC ou une tumeur au cerveau en partenariat avec un gendarme à la retraite en cours de formation de moniteur d'auto-école..

-La préparation d'un séjour en Corse pour le mois de septembre 2021

-Un projet d'échange culturel avec nos voisins catalans de Barcelone pour 2022.