A Thionville, un Groupe d’Entraide Mutuelle œuvre à faire vivre un lieu de vie sociale et d’initiatives destiné à des personnes atteintes d’un handicap mental ou de troubles psychiques. Il s’agit bien évidemment de rompre la solitude possible, mais plus encore de se découvrir ou se redécouvrir possiblement ressource pour soi et pour d’autres à travers des activités toutes simples ( cuisine, préparation de sorties, activités sportives…). L’essentiel devient alors visible pour le cœur