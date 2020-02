La rencontre avec Nicolas Alvarez, photographe professionnel, lors du tournage de son court métrage "Ma vi(ll)e sans associations" a donné l'idée à Emmanuelle, la responsble de la résidence Utipia d'Horizon Habitat Jeunes, d'élaborer un Guide du bien vivre ensemble. "Nous voudrions nsister sur son caractère didactique, autrement instructif, et non punitif" nous explique Emmanuelle. Et d'ajouter "Le but premier de ce projet est de sensibiliser les jeunes à l'Autre et à son bien être".

Mais quelle forme donner à ce guide? C'est Nicolas Alvarez qui a propsosé des photos pour donner une vraie valeur artistique et pédagogique à ce projtes. Les résidants engagés dans cette aventure sont enthousiastes!!!! Marie, l'une des résidantes, porte parole du groupe, en témoigne.

Nous suivrons de près l'élaboration du guide du bien vivre ensemble etnous vous tiendrons informés du vernissage.