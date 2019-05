Habitat et Humanisme agit, depuis plus de 30 ans, en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Odile, bénévole, accompagne Jennifer qui bénéficie d'un logement Habitat et Humanisme à St Benoit sur Loire. Elles nous partagent leur expérience.



Pour en savoir plus ou devenir bénévole, vous pouvez contacter :

loiret@habitat-humanisme.org

02.38.54.94.11