Habitat et Humanisme - 26 novembre 2019 à 11:30

Le mardi à 11h30, toutes les huit semaines

Habitat et Humanisme lutte depuis 32 ans en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Habitat et Humanisme a été créé en 1985, à Lyon, par Bernard Devert, un professionnel de l’immobilier, devenu prêtre. Il s’agissait de faire naître un mouvement de résistance dans un contexte de crise économique et de crise du logement. On voyait ainsi apparaitre les premiers « quartiers ghetto » en périphérie des grandes villes, et ce, d’autant plus que les centres anciens rénovés et revalorisés, y chassaient les populations modestes.