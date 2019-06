Humacité en Irlande avec Emilie Billodeau et Lou Arnal-Brezun

Le mardi à 12h05, toutes les 4 semaines

Humacité est l’école de la responsabilité et de l’ouverture : les étudiants du Groupe Sup de Co La Rochelle mènent tous une mission solidaire en France ou à l’étranger. Cette émission présente la diversité des expériences et l’importance de cet engagement dans la formation des étudiants.