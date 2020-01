Inform'elles: stop aux violences conjugales

Catherine Etlicher, intervenante sociale, évoque la nécessité d'une meilleure connaissance et reconnaissance, tant personnelle et collective, des différentes formes de violences conjugales.

Elle situe l'accompagnement comme nécessaire non seulement au moment de la sortie de la spirale de la violence, mais encore la nécessaire reconstruction.

https://www.informelles.org/

03.87.35.06.64