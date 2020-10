Intentions de messe par temps de crise

Des prêtres du monde entier remercient l’AED d’avoir reçu des offrandes de messe pour survivre et pour répondre aux besoins spirituels et physiques de leurs communautés, surtout par ces temps incertains de crise sanitaire. Dans cette émission, on invite aussi à la communion de prière lors de notre messe commémorative à l’aide de nos produits et notre carte de prière pour ‘Prier ensemble’.