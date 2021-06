Intergénérationnel 81. Seniors et jeunes sous un même toit (R)

L'habitat intergénérationnel, une solution économique, mais surtout sociale et humaine. Pour le constater, Isabelle Galkine s'est rendue sur place, dans une maison où cohabitent une dame âgée et deux jeunes gens. En compagnie d'Elisabeth Boularand, fondatrice et directice de l'association Intergénérationnel 81.



Une rediffussion de Novembre 2020.