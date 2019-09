José : "on ne peut pas être insensible devant une personne qui est malade"

Lorsque l'on évoque le Secours Catholique, on parle souvent d'apprentissage du français, de réinsertion sociale.....mais peu du suivi médical. Pourtant, ce dernier est un accompagnement prévu par le secours catholique avec la collaboration de différents services et la mise en place d'une organisation très performante des soins et de dépistage.

"On ne peut pas être insensible devant une personne qui est malade, loin de sa famille, loin de son pays..." comme le dit José, bénévole au sein de l'antenne de Mâcon.