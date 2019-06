Belgo-congolaise, Julie Lombe est massothérapeuthe à Liège, maman de deux enfants, elle signe ici son premier ouvrage papier intitulé "Sagesse africaine", une façon de tirer profit de sa double culture et de nous la transmettre aussi pour mieux comprendre cette autre façon de vivre, un art en somme. "Sagesse africaine 2.0", disponible sur Amazon et à l'institut Rituel, rue de Fétinne à Liège. Elle prépare déjà son second tome pour la fin de l'année.