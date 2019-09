L'Accident Vasculaire Cérébral, parlons-en

Rendez-vous le 19 octobre à Saintes à l'Espace Pierre Mendes-France pour une journée d'information et de prévention autour des risques de récidives liés à l'AVC. Explications avec Antoine Laumonnier, président de France AVC17, Maryse Ouvrard, cheffe de projet APF France Handicap, et le Docteur Nathalie Devedeix, médecin de médecine physique et réadaptation au Centre Hospitalier de Saintonge.