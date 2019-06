L'A.E.D. au Nigeria

Aux violences du groupe terroriste Boko Haram dans le nord du Nigeria déjà communiquées dans le Rapport sur la liberté religieuse 2018 de l’AED, se sont jointes les attaques de plus en plus fréquentes par des bergers peuls afin d’islamiser les chrétiens dans la ceinture centrale. L’AED collabore avec le père John Bakeni du diocèse de Maiduguri pour aider les victimes des attentats et les personnes déplacées.