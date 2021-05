L'association ASIE prépare des évènements déconfinés !

Elles s'appellent Jeanne et Ombeline. Ces deux étudiantes sont sur le qui vive, puisqu'elles préparent le festival d'automne de l'Association de Solidarité Internationale et d'Education.



Elles évoquent ce qui se trame au micro de Baptiste Vlaj et reviennent sur le voyage en Ouzbekistan de deux étudiants ingénieurs qui souhaitent collecter la rosée en mer d'Aral.