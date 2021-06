L'association de l'ordre de malte

Animateur du "Téléphone du dimanche" sur RCF Loiret et de l'émission de divertissement "Circulez y a rien à voir" sur RCF Loiret et Loir et Cher, Maxime a rejoint les équipes de RCF Hauts de France en 2020. Il anime en alternance "Tout un monde" une émission de découverte du tissu associatif du Nord. N'hésitez pas à le contacter maximedelcourt@yahoo.fr pour échanger avec lui sur les émissions et proposer des thématiques.

Philippe Cattez

Habitant dans les Hauts de France, membre de plusieurs associations locales et engagé professionnellement en qualité de conseiller entreprises pour un organisme Consulaire, Philippe Cattez est l'un des présentateurs de l'émission "Tout un Monde" qui donne sens à son quotidien ! Cet engagement porte des fruits dans un environnement sociétal tellement orienté sur la consommation et pas assez dans la recherche de sens. Devenir témoin sur les ondes à RCF permet à Philippe Cattez de questionner lors de ses interviews des acteurs, des bénévoles et des responsables d'organismes sur le vivre ensemble et la solidarité pour construire un monde plus juste toujours à ré-inventer !