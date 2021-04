L'esat de Saint-Hilaire a pour projet la construction d'un nouveau restaurant

Différent et compétent, votre émission autour de l'inclusion et du handicap en partenariat avec la région Auvergne-Rhônes Alpes. Aujourd'hui Chloé Vernet s'est rendue dans l'Allier, à l'esat de Saint-Hilaire. L'établissement accueille 94 personnes en situation de handicap et a pour projet la création d'un nouveau restaurant.