L'importance de l'engagement bénévole : l'exemple de Handicap International

L’importance d’être bénévole

Un bénévole est motivé et s’engage de son plein gré pour l’intérêt collectif. C’est une occasion pour certains de se sentir utile pour la société, de soutenir des causes qui leurs tiennent à cœur, d’agir, d’aider et de s’engager. Le bénévolat apparaît comme une manière d'être ensemble, de marquer son rapport à l'autre, et constitue le support indispensable de tout lien social dans les associations. "Plus nombreux nous serrons, le plus nous porterons notre voix" exprime Hélène Robin, responsable de la mobilisation pour Handicap International, car un bénévole agit en tant qu’acteur de l'innovation et la mobilisation.



Agir en devenant bénévole

Quel que soit l’âge, les compétences ou le style de vie, une personne peut devenir un acteur de la solidarité en France ou à l’international pour sensibiliser le grand public aux missions et faire grandir l’engagement citoyen. "Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice" rappelle Hélène Robin. Plusieurs actions peuvent être menées au sein d’une association, dans différents domaines comme le digital avec les réseaux sociaux, ou le social avec des mobilisations sur le terrain. LONG Handicap international propose aussi des opérations artistiques exclusives tout au long du mois de septembre à l'occasion de la 26ème édition des Pyramides Solidaires. "Utilisons cette force de solidarité, pour avoir le pouvoir d'agir" conclue Hélène Robin.

Une émission réalisée en partenariat avec Handicap International.