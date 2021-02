L'Oeuvre d'Orient au service des chrétiens d'Orient

Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évêques, des prêtres et des congrégations religieuses qui interviennent auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse. Présentation avec Marielle Fontanilles, chef de projet événementiel, au téléphone avec Laure de Lajudie.