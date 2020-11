"La boussole des jeunes" avec Camille CINQUIN

"La boussole des jeunes": le site internet destiné à la jeunesse moselle pour être rapidement mis en relation avec les bons interlocuteurs de proximité. Camille CINQUIN du CRI-BIJ (Centre de Renseignement et d'Information et Bureau d'Information jeunesse), le met en oeuvre et l'anime dans le souci de mettre en lien besoins des jeunes et ressources locales. Leurs bureaux se trouvent 1 Rue du Coetlosquet, à Metz.