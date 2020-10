La CCI 06 et l'UPE appellent au don pour aider les entreprises des vallées sinistrées

Aux pertes d’exploitation et nombre d’emplois déjà impactés par la tempête Alex dans les Haut Pays s’ajoutent des besoins clairement identifiés pour les entreprises. Après état des lieux la chambre de commerce et d'industrie cherche matériels pour des reprises d'activité (de type frigo pour un métier de bouche par exemple) et outillage ainsi que du matériel informatique et bureautique.

Afin de répondre aux demandes les plus urgentes et contribuer à une reprise de l’activité économique, la CCI Nice Côte d’Azur et l’UPE06 lancent un appel aux dons d’entreprises à entreprises. Il s’agit de collecter en priorité du mobilier de bureau, du matériel informatique, des téléphones, des équipements cafés restaurants, commerces alimentaires ( tables, chaises... ) et de l’outillage.

Laurence Rousseau, attachée de cabinet à la CCI 06:

Cette collecte d’une durée de deux semaines a démarré le lundi 12 octobre et va se poursuivre jusqu’au vendredi 23 octobre, avec deux lieux de dépôts.

Port de Nice :

o Entrepôts sous le parking du phare (accès par le port quai de la douane).

o Dépôt possible du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 14h – 17h.

o Un cariste est disponible pour déchargement de gros matériel.

Port de Cannes :

o Dans la gare maritime – Promenade Pantiero (accès côté Casino, entrée principale de la gare).

o Dépôt possible du Lundi au Vendredi de 9h à 17h.

o Un cariste est disponible pour déchargement de gros matériel.