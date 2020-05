La Chardonnière, une maison pour reprendre vie après l'errance et la rue (1/2)

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - L'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour tenter de l'enrayer viennent bouleverser notre grille de programmes. Afin de vous aider durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre une sélection du meilleur de nos programmes.

Chaque année en France plusieurs centaines de personnes meurent dans la rue. Des personnes sans toit qui sont souvent plongées dans les affres de l’isolement et qui finissent par sombrer. C’est pour se battre contre la misère des cités qu’est né, en 1950 à Lyon, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri (FNDSA). Il n'a cessé de s'agrandir et de se développer depuis.



"La rue c'est dur, j'espère que je ne serai jamais dehors de la Chardonnière, parce que je ne tiendrai pas dehors"

Un foyer pour retrouver un équilibre

Au milieu des années 2000, le FNDSA achète la maison de "La Chardonnière" à des religieuses, pour en faire un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. 90 personnes y sont logées, et accompagnées par une équipe de salariés et de bénévoles. "La rue c'est dur, j'espère que je ne serai jamais dehors de La Chardonnière, parce que je ne tiendrai pas dehors." Dans ce foyer situé à Francheville, on tente de retrouver un équilibre, loin du stress quotidien de ne pas savoir où dormir chaque soir.

Un procès en canonisation

Un homme de conviction, Gabriel Rosset-Boulon (1904-1974) est le fondateur du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Portée par l'association Les Amis de Gabriel Rosset, sa cause en canonisation est étudiée par la Congrégation pour les causes des saints à Rome. Cet enseignant a partagé sa vie entre ses élèves et les sans-abri, avec lesquels il vivait dans un rapport d'égalité réelle.

Reportage réalisé en juillet 2016