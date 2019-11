A la découverte de « Copains du Monde »

Un programme porté par le Secours Populaire Français, construit par et pour des enfants. Christian FORFERT, bénévole à Metz et engagé dans cette action nous présente comment des enfants peuvent s’engager dans une démarche de rencontre et de solidarité. Parce qu’on peut être soi-même dans la précarité et développer, par l’intermédiaire d’actions concrètes, une capacité d’agir au service d’une société plus équitable.