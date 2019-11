A la découverte de l’Architecture Contemporaine avec les amis du FRAC

Dans ce nouveau numéro, des citoyens engagés, passionnants et passionnés, Maxime Paris et Armelle Doguet de l’association “Les Amis du FRAC Centre-Val de Loire” seront vous faire découvrir cet art majeur.

La biennale, leurs actions en faveur de l’architecture contemporaine et la place importante l’architecture dans nos territoires n’auront plus de secret pour vous !