À la découverte de l'OPPAN avec Christian Cloutour ( 3ème épisode )

OPPAN est une coopérative maritime créée en 1983. Elle regroupe aujourd’hui 85 adhérents. L’adhésion à une OP est une démarche volontaire du marin pêcheur.

OPPAN est reconnue en tant qu’OP par la réglementation européenne sous le N° FRA 026 et intervient principalement sur le quartier de Noirmoutier NO (Herbaudière, Epoids, Morin, Bonhomme) et en Vendée Les Sables-d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie).

LEURS MISSIONS :

– Gestion des sous-quotas de pêche, attribués annuellement par la commission européenne et redistribués aux OPs selon une clé de répartition.

– Gestion de certaines licences de pêche et permis de pêche, comme par exemple les Autorisations Nationales et Européennes de pêche (ex : ANP sole, ANP baudroie, etc…)

– Mise en place de plan de gestion sur certaines espèces dites « sensibles » afin d’assurer un apport pérenne sur le marché tout au long de l’année (ex : merlan, sole, maquereau)

– Assurer une amélioration de la valorisation pour la production de ses adhérents.

– Analyse et vulgarisation de la réglementation communautaire ou nationale de plus en plus complexe.

– Mise place d’un Plan de Production et Commercialisation (PPC).

– Participation aux groupes de travail thématiques comme l’Obligation de Débarquement, Commission de Gestion de Flotte, commissions diverses du CNPMEM.

– Participation aux études technico-économiques tels que VALPENA, PROLIPREN.