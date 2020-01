La démarche MONALISA, une mobilisation contre l'isolement des âgés

MONALISA, c'est une démarche collaborative d'intérêt général née de la réflexion lancée en 2012 pour faire cause commune contre l'isolement des personnes âgées. En Moselle, la démarche est animée par l'ADMR, notamment à Thionville.



Dans le nord de la Moselle, ce sont plus d'une quinzaine d'acteurs qui se mobilisent ainsi pour accompagner des personnes isolées, et qui souffrent de cet isolement. Nous en parlons avec Marie BOUTTEVIN, chargée du projet à l'ADMR, et Anaïs THIRION, qui y contribue avec la Féderation Séniors Moselle.



Pour s'engager ou se renseigner :

un mail : monalisa.moselle.nord@gmail.com

un téléphone : 06 77 06 71 95