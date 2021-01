Aujourd'hui, on parle éducation, et ce qui nous rassemble ce sont parfois des questions pour mieux aborder le quotidien...

On décrypte la thématique de la Frustration avec Sigried Boël et on parle de la Conférence sur la frustration organisée par l"Association des Parents de l'Enseignement Libre sur l'Académie du Limousin avec Sigried Boël et Nicole Plançon, expertes en éducation émotionnelle Vendredi 15 janvier de 20h à 22h00 (conférence à retrouver en ligne).

Démunis face à la frustration de votre enfant, venez faire le plein de solutions !