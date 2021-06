La mission historique du CCFD-Terre Solidaire : construire des partenariats

Tous les mercredis à 19h45

Le rendez-vous de la solidarité en Sarthe ! Grâce aux témoignages d'associations et d'acteurs de terrain, découvrez comment vit la fraternité et l'entraide dans notre département. Avec Tarmac, Habitat et Humanisme Sarthe-Mayenne et le Secours Catholique de la Sarthe. Et chaque mois, une association invitée, au micro de Patrice Bruggeman.