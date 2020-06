La montagne pour prendre d'assaut la vie

C'est à Lyon que se tient ce nouveau rendez-vous de "Vous avez dit fragile ?", là où se tient la journée "Montagne partagée", organisée par l'association 82-4000 Solidaires. La vocation de cette association est de rendre la montagne accessible à tous, ses membres partagent la conviction que la montagne peut aider à vire, à grandir, à se relever parfois, qu'elle permet de faire l'expérience du dépassement de soi et de la fraternité. Ceux qui témoignent sur RCF ont fait l'expérience de l'exclusion et de la précarité. Ils viennent de partout en France et ont des partours très divers, mais ils ont en commun le fait que sans 82-4000 ils n'aurait sans doute jamais randonné en montagne ou pratiqué l'alpinisme.



© Association 82-4000 solidaires - La journée "Montagne Partagée" à Lyon © Association 82-4000 solidaires - La journée "Montagne Partagée" à Lyon

L'association 82-4000 Solidaires

L'association doit son nom aux 82 sommets des Alpes qui culminent à plus de 4.000 mètres d'altitude. "L'idée c'est que l'alpinisme n'a de sens que s'il est partagé et partagé avec les personnes qui sont en grande précarité économique", explique Mathilde Gal, coordinatrice de l'association.

82-4000 Solidaires a été fondée par des guides et des passionnés de montagne, "des personnes qui se sont rendu compte que la montagne leur apportait quelque chose d'incoyable, au niveau de l'émerveillement ou de la prise de confiance en soi... Les personnes qui en ont le plus besoin de cet émerveillement, sont celles qui ont le quotidien le plus difficile et qui ont le moins accès à la montagne".

Des séjours solidaires en montagne

82-4000 Solidaires est partenaire d'associations comme ATD Quart Monde, Le Rocher, Le Refuge ou des accueils de jour, avec lesquels les programmes des stages sont élaborés. Des séjours qui ont un leitmotiv, cette "idée du petit pas en plus : et de se rendre compte qu'on est capable de le faire".

Émission enregistrée le 16 octobre 2018, à Lyon - Diffusion le 23 octobre 2018 sur les antennes de RCF - Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner !