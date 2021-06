La parole des plus pauvres pour l’Eglise

A la demande de l’évêque, un groupe composé de personnes ayant l’expérience de la vie difficile se retrouve une fois par mois pour réfléchir à la place des plus fragiles dans nos communautés chrétiennes, à la parole, à l’expérience de foi et au témoignage qu’ils peuvent apporter pour une Eglise toujours plus fraternelle.