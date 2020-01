La Pédiatrie Enchantée, avec Nora Celeski

Créée en juin 2000, l’association La Pédiatrie Enchantée a pour mission de favoriser l’accès à l’art et la culture pour les enfants et adolescents hospitalisés en Lorraine.



Avec Nora Celeski, sa présidente et fondatrice, nous évoquons le contexte de sa création, ses valeurs, et ses ateliers hebdomadaires d’éveil et de création artistiques animés par des artistes professionnels : musique, arts plastiques, atelier d’écriture, d’illustration, d’art du goût…



Pour rejoindre l'association : http://pediatrieenchantee.com/