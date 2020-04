A la prison de Saint Denis de la Réunion, les femmes ont la "tête haute"

Mémona Hintermann est une référence dans le coeur des réunionnais: elle est celle qui a su "sauter la mer" et vivre ses rêves. Une enfance passée dans la végétation luxuriante du Tampon au dessus de St Pierre de la Réunion. Chez elle, il faut ruser tous les jours pour survivre. Pourtant elle deviendra grande reporter et présentera le journal à Paris sur FR3. Mémona est un exemple pour les femmes de la prison de st Denis, la preuve que tout est possible

A la Réunion plus qu’ailleurs en métropole, les femmes sont violentées. Cette rencontre au quartier des femmes de la prison de Saint-Denis, autour du livre "Tête Haute" de Mémona Hintermann, prend donc une tournure différente.

L'intervenante, Thérèse Baillif, engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, crée un climat de confiance et libère la parole. La lecture devient une passerelle entre les différentes expériences et résilience. Les propos des lectrices bouleversent, émeuvent et bousculent. Enfermement, violence, désamour, espoir, force, solidarité sont au coeur des échanges. Dans l'épreuve, elles s'attachent à garder la tête haute.