La Protection Civile

La Proctection civile est une association départementale agréée de sécurité civile. Ce sont des adhérents et bénévoles qui viennent prolonger l'action des pouvoirs publics. Elle assure trois missions : former aux gestes de premiers secours, secourir et aider en cas de situations catastrophiques. Présentation avec le président de l'antenne "Châlons", Mourougane Siva, au micro de Christopher Fausten.