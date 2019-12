La Sainte Famille en Ukraine

On célèbre Noël comme une fête de famille, à l’exemple de la Sainte Famille de Nazareth, priée le dimanche après comme une famille rédemptrice, une famille d’amour. En Ukraine aussi on a besoin de prier et de retrouver la valeur de la famille.



Interview avec Magda Kaczmarek qui a représenté l’AED à un congrès de la famille organisé par l’Église catholique romaine d’Ukraine, pays où les familles sont divisées par le désespoir de la période communiste et par la dénatalité, l’Église catholique de rite latin y aide les jeunes générations à refaire leur vie avec le soutien de l’AED.