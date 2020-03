le Festival Migrations 2020, une édition sans frontière

Le Festival Migrations a vu le jour en 2014 à l'initiative de l'ASBH, l'ATMF et le Carreau. Il a pour but de faire découvrir à un public le plus large possible les cultures qui composent le Bassin Houiller, d'hier à aujourd'hui, et qui contribuent à la richesse du territoire, et plus largement de notre pays.



Présentation des enjeux et de la programmation avec Sébastien GOEURY, président de l'ASBH.



Le festival propose de nombreuses expositions, projections, rencontres, spectacles et concerts, partout en Moselle, du 4 au 28 mars. Informations sur le site http://www.festival-migrations.fr