Le martyre en Afrique du Sud-Est

Dans cette émission, l’AED continue à écrire le livre des martyrs, maintenant en Afrique de l’Ouest où le groupe terroriste Boko Haram réapparaît comme une vraie « bête de l’Apocalypse ». Avec les produits de l’AED pour prier Marie et avec une prière mariale du Pape, on peut demander dans l'urgence pandémique de ce mois de mai 2020 l’intervention de la Vierge, Mère de la santé et de l’espoir.