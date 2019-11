Le Pacte du Pouvoir de Vivre

Présenté par Sandrine MARX , Déléguée Régionale de la CFDT : ce support , construit et porté par une pluralité d’acteurs de la vie associative et syndicale traduit en 66 propositions la nécessité de répondre à l’urgence sociale et écologique. Ce pacte décline donc en actes la perspective de « Réinventer le bien commun pour faire société », de « Remettre l’exigence de solidarité et de justesse sociale au cœur de l’économie », et de « Réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir partagé ».